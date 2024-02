Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Aktie der Tianjin Tianbao Infrastructure wurde über einen längeren Zeitraum hinweg auf ihre Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hin beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Gleichzeitig blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Tianjin Tianbao Infrastructure in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Tianjin Tianbao Infrastructure auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI der Tianjin Tianbao Infrastructure liegt momentan bei 85,32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einem 25-tägigen Zeitraum basiert, liegt bei 66,13, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,75 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,33 CNH weicht somit um -37,87 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -24,84 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.