Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Das ist die Höhe!

Die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,61 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,93 CNH, was einem Unterschied von -18,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 2,85 CNH liegt, wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs lag in ähnlicher Höhe (+2,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Tianjin Tianbao Infrastructure ist insgesamt besonders positiv, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien deutlich wird. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Tianjin Tianbao Infrastructure einen Wert von 19,61, was als überverkauft eingestuft wird. Das Signal erhält daher die Einstufung "Gut". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Tianjin Tianbao Infrastructure in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält dadurch von der Redaktion insgesamt ein "Gut"-Rating. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie somit ein "Gut"-Rating.