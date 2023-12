Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten zwei Wochen wurde die Tianjin Tianbao Infrastructure von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Schaut man auf den RSI der letzten 7 Tage für die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie, beträgt dieser aktuell 54. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 55,38). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianjin Tianbao Infrastructure aktuell bei 4,03 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,36 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,63 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 3,42 CNH angenommen, was einer Differenz von -1,75 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.