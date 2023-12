Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktie der Tianjin Tianbao Infrastructure wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 3,98 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,37 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,4 CNH) zeigt eine Abweichung von -10,29 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Tianjin Tianbao Infrastructure war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit einigen positiven Tagen und einigen negativen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Tianjin Tianbao Infrastructure, was zu einer positiven Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 97 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (67,83) eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Tianjin Tianbao Infrastructure.