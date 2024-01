Tianjin Tianbao Infrastructure Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Tianjin Tianbao Infrastructure aktuell mit dem Wert 45,45 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass sich für die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,92 CNH für den Schlusskurs errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 3,09 CNH, was einem Unterschied von -21,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (3,37 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-8,31 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Tianjin Tianbao Infrastructure-Aktie auch für diesen ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tianjin Tianbao Infrastructure verzeichnet werden konnte. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tianjin Tianbao Infrastructure daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Tianjin Tianbao Infrastructure in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Ebenso wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.