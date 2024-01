Tianjin Tianbao Energy Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Tianjin Tianbao Energy-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,5 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,47 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -6 Prozent führt und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,44 HKD, was 6,82 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tianjin Tianbao Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie in den sozialen Medien diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,54 auf, was 69 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.