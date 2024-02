Tianjin Tianbao Energy Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tianjin Tianbao Energy-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, und wird daher mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Tianjin Tianbao Energy damit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,12 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde bei Tianjin Tianbao Energy eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Tianjin Tianbao Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,55 insgesamt 58 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der 10,94 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".