Tianjin Tianbao Energy Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tianjin Tianbao Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33,33. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergibt kein signifikantes Muster und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Daher erhält die Tianjin Tianbao Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich des Fundamentals zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Tianjin Tianbao Energy 3,54 Euro zahlt, was 71 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dessen wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Tianjin Tianbao Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -16,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +11,89 Prozent für Tianjin Tianbao Energy bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor insgesamt lag das Unternehmen 11,89 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.