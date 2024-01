Tianjin Tianbao Energy Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tianjin Tianbao Energy beträgt 23,53, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 21,74, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien über Tianjin Tianbao Energy waren zuletzt neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 3,54 ist die Aktie von Tianjin Tianbao Energy im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Stromversorgerbranche um 69 Prozent unterbewertet, was als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tianjin Tianbao Energy mit 5,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,9 Prozent. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Tianjin Tianbao Energy basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der fundamentalen Analyse und der Dividendenrendite.