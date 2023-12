Tianjin Tianbao Energy Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Tianjin Tianbao Energy wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert beträgt ebenfalls 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tianjin Tianbao Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um -14,77 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +10,31 Prozent für Tianjin Tianbao Energy entspricht. Auch im Vergleich zum Versorgungsunternehmen-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,77 Prozent hatte, lag das Unternehmen um 10,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tianjin Tianbao Energy mit 5,54 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent für die Stromversorger-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.