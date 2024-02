Tianjin Tianbao Energy Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tianjin Tianbao Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,45), was zu einer "Neutral" Bewertung des Wertpapiers führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Tianjin Tianbao Energy derzeit eine Dividendenrendite von 4,88 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger einen um 1,04 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Tianjin Tianbao Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,55 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent) liegt. Die Branche "Stromversorger" hat im Durchschnitt ein KGV von 11,01. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Tianjin Tianbao Energy im neutralen Bereich liegen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.