Tianjin Tianbao Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Anleger-Stimmung für Tianjin Tianbao Energy bleibt neutral

Die Anleger-Stimmung für Tianjin Tianbao Energy bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Tianjin Tianbao Energy mit einer Rendite von 22,21 Prozent um mehr als 44 Prozent darüber. Die Branche "Stromversorger" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,14 Prozent, und auch hier liegt Tianjin Tianbao Energy mit 44,35 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tianjin Tianbao Energy-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 83,33 jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tianjin Tianbao Energy derzeit eine Rendite von 4,88 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung für Tianjin Tianbao Energy, eine positive Entwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt im vergangenen Jahr, jedoch gemischte Bewertungen hinsichtlich des Relative Strength Index und der Dividendenrendite.