Tianjin Tianbao Energy Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Tianjin Tianbao Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -4,46 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -17,88 Prozent, wobei Tianjin Tianbao Energy mit 13,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tianjin Tianbao Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,54 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Tianjin Tianbao Energy mit 0,47 HKD derzeit +6,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite liegt die Einschätzung basierend auf den letzten 200 Tagen bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen der Anleger über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Tianbao Energy. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.