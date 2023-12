Tianjin Teda Biomedical Engineering Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tianjin Teda Biomedical Engineering-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wurde ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Tianjin Teda Biomedical Engineering-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tianjin Teda Biomedical Engineering ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Tianjin Teda Biomedical Engineering-Aktie bei -52,91 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,64 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 56,55 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tianjin Teda Biomedical Engineering festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tianjin Teda Biomedical Engineering für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.