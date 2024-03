Tianjin Teda Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Bei Tianjin Teda hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Weder eine deutlich positive noch negative Tendenz war in den sozialen Medien erkennbar, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wurde daher ebenfalls neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Tianjin Teda aktuell mit einem Wert von 30,77 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie mit einem Wert von 37 als neutral betrachtet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tianjin Teda mit 0,49 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,53 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Tianjin Teda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,95 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die im Durchschnitt um -14,65 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -4,3 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,64 Prozent hatte, liegt Tianjin Teda um 4,32 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.