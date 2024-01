Tianjin Teda Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben sich Tianjin Teda auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Tianjin Teda in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Zusätzlich wurden Handelssignale betrachtet, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Ebene ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird Tianjin Teda hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen und wird als prominenter Indikator der technischen Analyse betrachtet. Der RSI der Tianjin Teda steht bei 3,33 und wird deshalb als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,5 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse mithilfe von trendfolgenden Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt, zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der Tianjin Teda-Aktie beträgt 4,18 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,07 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,63 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,03 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +0,99 Prozent. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird Tianjin Teda basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass die Rendite von Tianjin Teda im vergangenen Jahr bei -8,26 Prozent lag, was 9,77 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors (1,51 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 1,79 Prozent, wobei Tianjin Teda aktuell 10,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.