Tianjin Teda Aktie: Geht es jetzt los?

Die Diskussionen über Tianjin Teda auf den sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Unsere Redaktion hat in diesem Zeitraum insgesamt neun Handelssignale ermittelt, von denen sieben als "Gut" und zwei als "Schlecht" eingestuft wurden. Diese Analyse führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie, und die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Tianjin Teda bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Tianjin Teda liegt bei 58,06, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da dies als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tianjin Teda mit 34,35 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tianjin Teda von 4,06 CNH mit -3,79 Prozent Entfernung vom GD200 (4,22 CNH) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,07 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tianjin Teda-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.