Tianjin Teda Aktie: Finger Weg!

In den letzten Wochen wurde bei Tianjin Teda eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Die negative Veränderung des Stimmungsbildes spiegelt sich in der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wider. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Die Dividendenrendite für Tianjin Teda beträgt 0,49 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,64 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse und historischen Berechnungen erhält Tianjin Teda eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tianjin Teda liegt bei 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche auf ähnlichem Niveau liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Tianjin Teda aufgrund der negativen Stimmung, der neutralen Dividendenpolitik, der positiven Anlegerstimmung und der neutralen fundamentalen Bewertung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".