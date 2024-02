Tianjin Teda Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenrendite von Tianjin Teda beträgt derzeit 0,49 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,64 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik haben die Analysten eine neutrale Bewertung für das Unternehmen abgegeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Teda liegt bei 28, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" auf ähnlichem Niveau liegt. Daher wird das Unternehmen aufgrund fundamentaler Kriterien ebenfalls neutral bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tianjin Teda eine Performance von -17,57 Prozent, was eine Outperformance von +2,98 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Tianjin Teda um 1,78 Prozent höher als der Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Tianjin Teda daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.