Tianjin Songjiang, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Tianjin Trolia Information zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5,21 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 4,19 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,43 CNH angenommen, was einer Differenz von -5,42 Prozent entspricht und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Trolia Information. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Außerdem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tianjin Trolia Information-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiteres technisches Analyseinstrument, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen RSI von 71,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".