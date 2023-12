Tianjin Songjiang Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tianjin Trolia Information gesprochen. Als Ergebnis dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt jedoch ein anderes Bild für die Tianjin Trolia Information Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,17 CNH, während der Kurs der Aktie (4,01 CNH) um -22,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 4,39 CNH, was einer Abweichung von -8,66 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tianjin Trolia Information-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (60,8) resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit im Hinblick auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Tianjin Trolia Information jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.