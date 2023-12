Tianjin Songjiang Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Tianjin Trolia Information-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 5,14 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,93 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,36 CNH weist eine Abweichung von -9,86 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Tianjin Trolia Information-Aktie überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 76,74 Punkten und der RSI25 bei 72,12, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Tianjin Trolia Information festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tianjin Trolia Information diskutiert, allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammen ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

