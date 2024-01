Mit Tianjin Ringpu Bio- wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Anleger-Stimmung für Tianjin Ringpu Bio- ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion und Interaktion in sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich ein anhaltendes Interesse an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Tianjin Ringpu Bio- insgesamt als "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 18,53 CNH. Da der Aktienkurs bei 16,06 CNH lag, ergibt sich ein Abstand von -13,33 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei -5,19 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für die Aktie ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Tianjin Ringpu Bio- in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,85 Prozent, was eine Underperformance von -13,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor zeigt sich mit einer Rendite von 11 Prozent unter dem Durchschnittswert eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianjin Ringpu Bio--Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 61, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 66,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tianjin Ringpu Bio-.