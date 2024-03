Tianjin Ringpu Bio- Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Tianjin Ringpu Bio- verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,85 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,71 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +5,86 Prozent für Tianjin Ringpu Bio- entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -20,87 Prozent, wobei Tianjin Ringpu Bio- um 8,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tianjin Ringpu Bio- als neutral einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Tianjin Ringpu Bio- ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,63, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,35, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tianjin Ringpu Bio-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Aktie 17,2 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 14,05 CNH deutlich darunter liegt (-18,31 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf kurzfristigerer Basis liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-6,4 Prozent Abweichung). In Summe wird Tianjin Ringpu Bio- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Ringpu Bio- aktuell 19. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Tianjin Ringpu Bio- aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.