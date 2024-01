Tianjin Ringpu Bio- Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Tianjin Ringpu Bio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 18,45 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 15,68 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,92 CNH über dem aktuellen Kurs (15,68 CNH), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tianjin Ringpu Bio-Aktie liegt bei 62,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,03 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tianjin Ringpu Bio-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Ringpu Bio- liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tianjin Ringpu Bio- damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.