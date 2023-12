Tianjin Ringpu Bio- Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten zwei Wochen wurde über Tianjin Ringpu Bio- besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg an negativen Themen zu verzeichnen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Ringpu Bio- derzeit weder unterbewertet noch überbewertet, da es im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält die Tianjin Ringpu Bio- derzeit die Einstufung "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -11,53 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.