Tianjin Ringpu Bio- Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tianjin Ringpu Bio- wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 63,04 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Betrachtungen.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die Tianjin Ringpu Bio-Aktie ein Durchschnitt von 18,56 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,39 CNH, was einem Unterschied von -11,69 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 16,93 CNH, was einem Unterschied von -3,19 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,07 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tianjin Ringpu Bio- eine Dividendenrendite von 1,73 % aus, was 0,24 Prozentpunkte mehr ist als die im Branchendurchschnitt üblichen 1,49 %. Dieser leicht höhere Wert führt ebenfalls zur Einstufung "Neutral".