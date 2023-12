Tianjin Quanye Bazaar Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Nyocor: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Nyocor-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Unsere Analysten haben jedoch auch die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nyocor untersucht. Dabei stellten sie fest, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen größtenteils positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Nyocor diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Nyocor-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem RSI7-Wert von 81,48 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt. Der RSI25 liegt hingegen bei 56,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Performance der Nyocor-Aktie im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von -10,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Nyocor um 10,82 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Nyocor-Aktie, basierend auf den genannten Kriterien.