Tianjin Quanye Bazaar Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der Nyocor-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Schlecht"-Rating für Nyocor.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an zehn Tagen von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nyocor diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Nyocor nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Nyocor-Aktie beträgt aktuell 1,5 %, was einen geringeren Ertrag von 0,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, weshalb die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Neutral" bewertet wird.