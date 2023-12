Tianjin Port wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tianjin Port beträgt der 7-Tage-RSI momentan 64,71 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,5, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der Tianjin Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage zeigt sich eine Abweichung von -7,01 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie hingegen neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tianjin Port in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,26 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche und von 4,44 Prozent im Vergleich zum Industrie-Sektor.

Insgesamt wird Tianjin Port entsprechend der verschiedenen Analysen und Bewertungen als neutral eingestuft.