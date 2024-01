Tianjin Port Development Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Tianjin Port Development-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,54 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,48 HKD liegt, was einem Abstand von -11,11 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,49 HKD, was einer Differenz von -2,04 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Tianjin Port Development-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 4,31 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,18 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 5,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Tianjin Port Development zahlt. Dies ist 62 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 13, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 14,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild der verschiedenen Bewertungskriterien.