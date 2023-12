Tianjin Port Development Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Unternehmen Tianjin Port Development erhält von Analysten eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -3,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Tianjin Port Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,5 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche ein Underperformance von -15,95 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer schlechten Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tianjin Port Development-Aktie am letzten Handelstag bei 0,455 HKD lag, was einem Unterschied von -17,27 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der RSI25 bei 73,91, was bedeutet, dass Tianjin Port Development hier als überkauft eingestuft wird und somit insgesamt eine schlechte RSI-Bewertung erhält.