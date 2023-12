Tianjin Port Development Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung der Anleger bei Tianjin Port Development ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt. Daher wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Tianjin Port Development bei 4,31 Prozent, was 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Somit wird die Aktie als ein unrentables Investment angesehen und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Tianjin Port Development bei 0,465 HKD gehandelt, was einer Entfernung von -15,45 Prozent vom GD200 (0,55 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,5 HKD, was einem Abstand von -7 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 65,52) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Tianjin Port Development insgesamt mit "Neutral" bewertet.