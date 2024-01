Tianjin Port Development Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Tianjin Port Development liegt bei 14,29, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 57,69, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird das Rating des Unternehmens daher als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) momentan einen Wert von 5,25 Euro, was 62 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 13. Daher wird Tianjin Port Development als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut" Einstufung auf Basis des KGV.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung gegenüber Tianjin Port Development herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Tianjin Port Development-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von -11,11 Prozent zu dieser Linie hat. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -2,04 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.