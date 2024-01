Tianjin Port Development Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Tianjin Port Development-Aktie zeigt eine Abweichung von -15,45 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -5,1 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Tianjin Port Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,5 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,05 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,55 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -5,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Tianjin Port Development weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tianjin Port Development wird als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien oder im Meinungsmarkt zu verzeichnen waren.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral" für das Unternehmen.