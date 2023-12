Tianjin Port Development Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Tianjin Port Development hat eine durchschnittliche Jahresperformance von -12,71 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,48 Prozent, wobei Tianjin Port Development mit 18,2 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Tianjin Port Development beträgt aktuell 44,44, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Tianjin Port Development einen Wert von 0,55 HKD, während die Aktie selbst bei 0,46 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -16,36 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,5 HKD, was einer Distanz von -8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Die Gesamtnote lautet daher "Schlecht".

Die Stimmung und Aktivität im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Tianjin Port Development wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gemessen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.