Tianjin Port Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Tianjin Port wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41,18 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert für Tianjin Port liegt bei 48,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Tianjin Port in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare und eine steigende Aufmerksamkeit. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Tianjin Port in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tianjin Port-Aktie sowohl auf der längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt liegt in beiden Fällen nahe am letzten Schlusskurs der Aktie.

Insgesamt wird Tianjin Port basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.