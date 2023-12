Tianjin Port Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder umdrehen und hat daher einen Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. Bei Tianjin Port wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tianjin Port beträgt der 7-Tage-RSI 44,44 Punkte, was als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,77 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Tianjin Port im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,25 Prozent erzielt, was 4,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Rendite bei 0,59 Prozent, wobei Tianjin Port 3,66 Prozent darüber liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianjin Port bei 4,42 CNH liegt, während der tatsächliche Kurs bei 4,23 CNH liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,3 Prozent und die zum GD50 beträgt -0,24 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

