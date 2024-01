Tianjin Port Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Tianjin Port hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor (Industrie) eine Überrendite von 2,92 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Verkehrsinfrastruktur beträgt -1,28 Prozent, wobei Tianjin Port aktuell 5,57 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Tianjin Port in Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Tianjin Port-Aktie beträgt aktuell 4,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,14 CNH liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,22 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tianjin Port basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 44, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 57,75 ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Tianjin Port.