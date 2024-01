Tianjin Port Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tianjin Port, so ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,5 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Somit wird die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu folgendem Ergebnis: In den vergangenen Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Was die Intensität der Diskussionen betrifft, so wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Daher erhält die Tianjin Port-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen in den sozialen Medien zu finden waren. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tianjin Port-Aktie mit einem Kurs von 4,11 CNH derzeit -2,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -7,01 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.