Tianjin Motor Dies Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für Tianjin Motor Dies steht derzeit bei 71,67 und weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Motor Dies liegt bei 90,39, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Tianjin Motor Dies von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität der Aktie war durchschnittlich, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.