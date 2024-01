Shanghai Shi Mao Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shanghai Shimao wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25-Wert von 61,76 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen als üblich erhalten hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In sozialen Medien wurden Shanghai Shimao in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In technischer Hinsicht ist die Shanghai Shimao-Aktie derzeit -6,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -22,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.