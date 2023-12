Tianjin Motor Dies Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Tianjin Motor Dies weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. Zudem drehten sich die Gespräche verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tianjin Motor Dies. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Tianjin Motor Dies als überkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 94,33 Punkten liegt. Auch der RSI25 von 48,75 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tianjin Motor Dies-Aktie mit 4,72 CNH eine Entfernung von +14,84 Prozent vom GD200 (4,11 CNH) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,82 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.