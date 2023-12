Tianjin Motor Dies Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Tianjin Motor Dies verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,96 Prozent, was 27,48 Prozent über dem durchschnittlichen Sektorwert von 7,49 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 12,56 Prozent, wobei Tianjin Motor Dies derzeit 22,4 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Tianjin Motor Dies-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,07 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,52 CNH eine Abweichung von +35,63 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (4,64 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +18,97 Prozent über diesem Wert. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die technische Analyse eine positive Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Motor Dies beträgt derzeit 90, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als neutral einzustufen ist. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten neutral bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion auf sozialen Medien kein eindeutiges Signal. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, zeichnet sich aktuell keine klare Richtung in der Kommunikation ab. Insgesamt wird die Aktie von Tianjin Motor Dies in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet.