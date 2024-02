Tianjin Motor Dies Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianjin Motor Dies derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,15 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4 CNH) um -3,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,43 CNH, was einer Abweichung von -9,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tianjin Motor Dies derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,67 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,67 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment wird auf Basis von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bewertet. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Tianjin Motor Dies überwiegend positiv, mit positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Tianjin Motor Dies aufgrund des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Tianjin Motor Dies.