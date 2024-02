Tianjin Motor Dies Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Dividendenpolitik von Tianjin Motor Dies wird von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Derzeit liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,66 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Tianjin Motor Dies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,76 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um -11,73 Prozent, was zu einer Underperformance von -14,03 Prozent für Tianjin Motor Dies führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,98 Prozent erzielte, konnte Tianjin Motor Dies nicht mithalten und lag 12,78 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,65 CNH von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -19,25 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -11,84 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, weshalb das Kriterium in diesem Punkt als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tianjin Motor Dies daher für dieses Kriterium eine Bewertung von "Gut".