Tianjin Motimo Membrane-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs der Tianjin Motimo Membrane hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um -21,83 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tianjin Motimo Membrane eine Outperformance von +5,61 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,43 Prozent, wobei Tianjin Motimo Membrane um 2,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Tianjin Motimo Membrane liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 1,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 1,55) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Anleger-Stimmung bei Tianjin Motimo Membrane ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tianjin Motimo Membrane-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,62 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Tianjin Motimo Membrane-Aktie.