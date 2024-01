Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet. Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 24,81 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,1 CNH, was einem Unterschied von 5,2 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (26,47 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von 1,62 Prozent erzielen, was mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 1,23 Prozent überdurchschnittlich gut ab. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Lisheng Pharmaceutical bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral bewertet wird. Die Aktie erscheint weder unterbewertet noch überbewertet und erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.