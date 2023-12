Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Tianjin Lisheng Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,79 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,69 CNH liegt, was eine Abweichung von +3,63 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 26,4 CNH in der Nähe des letzten Schlusskurses, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tianjin Lisheng Pharmaceutical 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tianjin Lisheng Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 71,43 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 61,55 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei Tianjin Lisheng Pharmaceutical. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Gut" für das Unternehmen.