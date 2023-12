Tianjin Lisheng Pharmaceutical Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Tianjin Lisheng Pharmaceutical betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 54,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50,3), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tianjin Lisheng Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien fokussierten sich zuletzt vor allem auf mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Tianjin Lisheng Pharmaceutical. In den vergangenen Tagen zeigte sich jedoch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen positiven und negativen Themen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tianjin Lisheng Pharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel (1,11 % gegenüber 1,48 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,62 Prozent erzielt, was 4,25 Prozent über dem Durchschnitt (-2,64 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -0,5 Prozent, und Tianjin Lisheng Pharmaceutical übertrifft diesen Wert um 2,12 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.